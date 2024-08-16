Damda Uyurken Yorgun Mermi İsabet Eden Kadın, Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde damda uyuduğu sırada göğsüne yorgun mermi isabet eden 55 yaşındaki kadın, ağır yaralandı.

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Damda Uyurken Yorgun Mermi İsabet Eden Kadın, Ağır Yaralandı

Olay, gece saatlerinde Bismil ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Evinin damında uyuyan Delal Aydın'ın göğsüne, nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Akciğerine zarar verdiği belirlenen mermi çekirdeği ameliyatla vücudundan çıkarılırken, Aydın'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Polis, silahı ateşleyen şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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