Dalgın Vatandaş Ayağını Mazgala Sıkıştırdı

Konya'nın Kulu ilçesinde mazgal ızgarasına ayağı sıkışan dalgın vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler vatandaşı sıkıştığı noktadan kurtardı.

Dalgın Vatandaş Ayağını Mazgala Sıkıştırdı

Olay, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur atık su kanalı çevresinde temizlik yapmakta olan M.K.'nin ayağı mazgal ızgarasına sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından M.K.'nin ayağı sıkıştı yerden çıkarıldı. M.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Bodrum’da Alkollü Sürücü Can Aldı Bodrum’da Alkollü Sürücü Can Aldı
İbn-i Sina Asırlar Önce Bu 5 Baharatı Önerdi: Hafıza Gücünü 10 Katına Çıkarıyor İbn-i Sina Asırlar Önce Bu 5 Baharatı Önerdi: Hafıza Gücünü 10 Katına Çıkarıyor
Ünlü İngiliz Doktor Uyardı: Yüksek Tansiyon İçin Hayati 2 Kuralı Açıkladı Ünlü İngiliz Doktor Uyardı: Yüksek Tansiyon İçin Hayati 2 Kuralı Açıkladı
Antalya'da Antikacılar ve Nostalji Festivali Yapıldı Antalya'da Antikacılar ve Nostalji Festivali Yapıldı