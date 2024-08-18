Dağ Motosikleti ile Çukura Uçtu
Sivas’ta dağ motosikletiyle gezintiye çıkan bir kişi çukura düştü. Yaralanan kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Arkadaşlarıyla gezintiye çıkan S.K, dağ motosikletiyle Serpincik köyü yakınlarında çukura düştü. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçla ulaşım sağlamayan bölgeye arazi aracıyla giden AFAD ekibi, ayağı kırılan S.K'yi ambulansın bulunduğu yere taşıdı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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