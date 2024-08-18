Dağ Motosikleti ile Çukura Uçtu

Sivas’ta dağ motosikletiyle gezintiye çıkan bir kişi çukura düştü. Yaralanan kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Dağ Motosikleti ile Çukura Uçtu

Arkadaşlarıyla gezintiye çıkan S.K, dağ motosikletiyle Serpincik köyü yakınlarında çukura düştü. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçla ulaşım sağlamayan bölgeye arazi aracıyla giden AFAD ekibi, ayağı kırılan S.K'yi ambulansın bulunduğu yere taşıdı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bu Sektörün Patronları Fellik Fellik Eleman Arıyor: Aylık 150 Bin TL Maaş Verecekler Bu Sektörün Patronları Fellik Fellik Eleman Arıyor: Aylık 150 Bin TL Maaş Verecekler
Otomobil Ters Döndü: 1 Ölü, 4 Yaralı Otomobil Ters Döndü: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kars'ta Su Kavgasında Silahlar Çekildi: Yaralılar Var Kars'ta Su Kavgasında Silahlar Çekildi: Yaralılar Var
Fiyatlar İsyan Etti 20 Ton Kavunu Ücretsiz Dağıttı Fiyatlar İsyan Etti 20 Ton Kavunu Ücretsiz Dağıttı
ÇOK OKUNANLAR
Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
Alevlerle Mücadelede Son Durum: Beş Bölgede Daha Alevler Yükseldi, Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı Beş Bölgede Daha Alevler Yükseldi, Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı
İzmir'deki Olayların Başaktörüydü: Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar Verildi Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar
Araç Sahipleri Yıkılacak Büyük Zam Geldi Araç Sahipleri Yıkılacak Büyük Zam Geldi