D-100 Karayolu'nda Feci Kaza! Otomobil ile Traktör Çarpıştı: Yaralılar Var

Kastamonu’da D100 karayolunda traktör ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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D-100 Karayolu'nda Feci Kaza! Otomobil ile Traktör Çarpıştı: Yaralılar Var

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Yazıçam mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki sürücüleri öğrenilemeyen traktör ile plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Kastamonu Trafik kazası
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