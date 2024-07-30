D-100 Karayolu'nda Feci Kaza! Otomobil ile Traktör Çarpıştı: Yaralılar Var

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Yazıçam mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki sürücüleri öğrenilemeyen traktör ile plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA