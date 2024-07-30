D-100 Karayolu'nda Feci Kaza! Otomobil ile Traktör Çarpıştı: Yaralılar Var
Kastamonu’da D100 karayolunda traktör ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Yazıçam mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
4 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki sürücüleri öğrenilemeyen traktör ile plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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