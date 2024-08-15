Çukura Düşen Yavru Köpeğin Yardımına İtfaiye Yetişti
Eskişehir'de çukura düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. 4 metrelik çukurdan çıkarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Eskişehir’de 4 metrelik çukura düşen yavru köpek AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde 4 metre derinliğinde bir çukura düşen yavru köpek düştü. Düştüğü yerden çıkarılamayan yavru için AFAD İl Müdürlüğü’nden destek talep edildi.
İhbar üzerine Bozan Mahallesi’ne giden AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu başarılı operasyonla köpek yavrusunu sağlıklı bir şekilde çukurdan çıkarılırdı.
Kaynak: İHA