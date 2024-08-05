Covid'i Beraber Atlatmışlardı! Yaşlı Çift 1 Gün Arayla Vefat Etti

Osmaniye'de, pandemi döneminde yakalandıkları koronavirüsü birlikte yenen 92 yaşındaki Mahmut ve 90 yaşındaki Hüsne İslah çifti 1 gün arayla vefat etti.

Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'nde yaşayan Mahmut ve Hüsne İslah çifti, pandemi döneminde Kovid-19'a yakalandılar. Yaşlı karı kocanın her ikisinde de şeker, astım, kemik erimesi, Alzheimer hastalığı olmasına rağmen hastalığın belirtilerini hafif geçiren yaşlı çift evlerinde tedavi olarak 10 gün süren karantinanın ardından sağlıklarına kavuşmuşlardı.

Koronayı birlikte atlatan yaşlı çiftten Mahmut İslah bir gün önce rahmetli oldu, eşinin acısına dayanamayan Hüsne İslah bugün kocasının ardından vefat etti.

Kaynak: İHA