Çorum’un Sevilen Sanatçısı Kazada Hayatını Kaybetti

Çorum'un Mecitözü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki yerel sanatçı Özcan Serpinli, yaşamını yitirdi, Seyhan U. ise yaralandı.

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Çorum’un Sevilen Sanatçısı Kazada Hayatını Kaybetti

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Köseeyüp köyü yakınlarında meydana geldi. Yerel sanatçı Özcan Serpinli’nin kontrolünü yitirdiği 19 ACG 986 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kazada, Serpinli hayatını kaybetti, yanındaki Seyhan U. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum’un Sevilen Sanatçısı Kazada Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyhan U., ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Serpinli'nin cenazesi ise ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: DHA

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