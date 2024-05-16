Çorum'da trajik olay: Polis memuru, husumetli olduğunu komşusunu öldürdü

Kargı İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Hüseyin Ç., komşusu Fatih Afacan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Hüseyin Ç. bir süre sonra teslim oldu. Hüseyin Ç.'nin daha önce Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı ve kısa süre önce Kargı'ya tayinin çıktığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Hüseyin Ç.'nin daha önce Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı, kısa süre önce Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne tayinin çıktığı ve Osmancık'ta görev yaptığı dönemde komşusu olan Fatih Afacan ile husumet yaşadığı öğrenildi.