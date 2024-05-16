Çorum'da trajik olay: Polis memuru, husumetli olduğunu komşusunu öldürdü

Çorum'un Ovacık ilçesinde polis memuru, husumetli olduğu komşusunu tabanca ile vurarak yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatih Afacan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Çorum'da trajik olay: Polis memuru, husumetli olduğunu komşusunu öldürdü

Kargı İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Hüseyin Ç., komşusu Fatih Afacan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Hüseyin Ç. bir süre sonra teslim oldu. Hüseyin Ç.'nin daha önce Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı ve kısa süre önce Kargı'ya tayinin çıktığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Hüseyin Ç.'nin daha önce Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı, kısa süre önce Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne tayinin çıktığı ve Osmancık'ta görev yaptığı dönemde komşusu olan Fatih Afacan ile husumet yaşadığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
NOW TV ünlü ekran yüzünü kaptırdı. Artık Show TV'de ekranda olacak NOW TV ünlü ekran yüzünü kaptırdı. Artık Show TV'de ekranda olacak
İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
En faydalı tohummuş! Uzmanlara göre 1 tutam bamya tohumuyla o sorun geçiyor En faydalı tohummuş! Uzmanlara göre 1 tutam bamya tohumuyla o sorun geçiyor
Bursa'da motokuryeler, Ata Emre Akman için kontak kapattı Bursa'da motokuryeler, Ata Emre Akman için kontak kapattı
ÇOK OKUNANLAR
Kanlı çatışmaların gölgesinde Yeni Kaledonya'da kriz derinleşiyor Kanlı çatışmaların gölgesinde Yeni Kaledonya'da kriz derinleşiyor
Selçuk Geçer, 'bu fırsatı kaçırmayın' dedi: Satın! Selçuk Geçer, 'bu fırsatı kaçırmayın' dedi
Evliliği en uzun süren burçlar belli oldu Evliliği en uzun süren burçlar belli oldu
NOW TV ünlü ekran yüzünü kaptırdı. Artık Show TV'de ekranda olacak NOW TV ünlü ekran yüzünü kaptırdı. Artık Show TV'de ekranda olacak
Kobani Davası'nda karar günü: Mahkemeden ceza yağdı! Demirtaş ve Yüksekdağ'a büyük cezalar Kobani Davası'nda karar günü: Mahkemeden ceza yağdı!