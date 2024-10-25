Çorum'da Şehitler İçin Dua Edildi

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, gazi ve şehit dernekleri, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından, şehit mezarları ziyaret edilerek dua edildi ve karanfil bırakıldı.

Çorum Şehitliği’nde düzenlenen programda Çorum Belediyesi mobil ikram aracı ile katılımcılara ikramda bulunurken, program Şehitlik Camii'nde kılınan cuma namazının ardından sona erdi.





Kaynak: İHA