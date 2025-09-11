Çorum'da Park Halindeki Tırda Şoför Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki Elvançelebi Köprüsü yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda park halinde duran bir tırdan uzun süre hareket görülmemesi üzerine çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, tırın içerisinde bulunan sürücünün hareketsiz olduğu tespit edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, 39 yaşındaki Sezer Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şahin’in cenazesi, detaylı inceleme yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA