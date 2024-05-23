Çorum'da korkutan deprem: Yetkililer bölgede inceleme başlattı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum'da saat 17.57'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Mecitözü ilçesi olarak belirlendi.

AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgiye göre, sarsıntı 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremden dolayı şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı haberinin alınmadığı bildirildi.

Yetkililer bölgede incelemelerine devam ediyor.

Kaynak: AA