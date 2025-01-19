Çorum'da İşlenen Cinayetin Zanlısı İzmir'den Çıktı

Çorum'da işlenen cinayetin zanlısı olan ve 25 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli İzmir'de yakalandı.

Çorum'da İşlenen Cinayetin Zanlısı İzmir'den Çıktı

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün şüphe üzerine durdurduğu M.F. (48) isimli şahsın yapılan sorgusunda "Kasten Öldürme" suçundan toplamda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti.

Çorum’da işlenen cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınan M.F., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İHA

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