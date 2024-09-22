Çorum'da Geleneksel Offroad Yarışının İkincisi Yapıldı

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı.

Son Güncelleme:
Çorum'da Geleneksel Offroad Yarışının İkincisi Yapıldı

Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Sporcular, yağışın da etkisiyle çamurla kaplanan parkurda zorlu anlar yaşadı.

VATANDAŞLAR YARIŞI İLGİYLE İZLEDİ

Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Serdar Güccan, AA muhabirine, etkinliğe 50 ilden offroad aracının katıldığını söyledi.

Sürücülerin zorlu parkurda mücadele ettiğini belirten Güccan, etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Otomobilinin Üstüne Kaya Parçası Düştü Burnu Bile Kanamadı Otomobilinin Üstüne Kaya Parçası Düştü Burnu Bile Kanamadı
Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor
İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı
Hatay'da Bir Gölette 5 Suriyeli Boğuldu Hatay'da Bir Gölette 5 Suriyeli Boğuldu