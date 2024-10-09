Çorum'da Evinde Silahlı Saldırıya Uğradı

Çorum’un Alaca ilçesinde bir kişi evinde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna üç kurşun isabet eden şahıs hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da Evinde Silahlı Saldırıya Uğradı

Çorum’un Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Bağlar Sokak'ta ikamet eden Faruk Y. (28), evinde oturduğu sırada kapısı çalındı. Dışarı çıkan Faruk Y.’ye kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile 7 el ateş edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Faruk Y. yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Faruk Y., ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis ekipleri kaçan şahıs veya şahısların yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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