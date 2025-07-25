Çorlu’da Uyuşturucu Yuvası Metruk Binalar Yıkıldı

Tekirdağ Çorlu’da uyuşturucu satışı yapılan 7 metruk bina, polis ve belediye ekipleri tarafından yıkıldı; bazı mahalleliler tepki gösterdi.

Çorlu’da Uyuşturucu Yuvası Metruk Binalar Yıkıldı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 7 metruk bina, polis ve belediye ekiplerinin ortak operasyonuyla yıkıldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Belediyesi iş birliğinde, Hıdırağa Mahallesi’nde metruk halde bulunan bu binaların yıkım kararı alındı. 25 Temmuz 2025 Cuma sabahı, geniş güvenlik önlemleri altında mahalleye gelen ekipler, iş makineleriyle yıkım çalışmalarına başladı.

Yıkım işlemi sırasında, mahalle sakinlerinden bazıları binalarda eşyalarının bulunduğunu belirterek ekiplere tepki gösterdi. Ancak güvenlik gerekçesiyle yıkım durdurulmadı ve binalar tamamen yerle bir edildi. Yetkililer, bu metruk yapıların uyuşturucu ticareti ve kullanımına zemin hazırladığını, bu nedenle halkın güvenliği için yıkımın zorunlu olduğunu ifade etti. Çorlu Belediyesi, bölgedeki diğer riskli yapılarla ilgili de incelemelerin devam edeceğini duyurdu.

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Kaynak: DHA

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