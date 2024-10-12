Çorlu Deresi Turkuaz Renge Döndü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen Çorlu Deresi, turkuaz renge döndü.

Çorlu Deresi Turkuaz Renge Döndü

Ergene Nehri'nin en önemli kollarından biri olan Çorlu Deresi, dün turkuaz renge büründü. Ergene ilçesine bağlı Yulaflı ile Sağlık Mahallesi arasında kalan yaklaşık 1 kilometrelik bölüm, öğle saatlerinden itibaren turkuaz renge döndü. Yaklaşık 5 saat boyunca turkuaz kalan sudan bir koku da yayıldı. Akşam saatlerinde dere, yeniden eski haline dönerek normal renginde akmaya devam etti.
Olayın ardından Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek sudan numune aldı. Yetkililer, laboratuvarda yapılacak incelemeler sonucunda derenin turkuaz renge bürünmesine neyin sebep olduğunu tespit edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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