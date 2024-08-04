Çöpten Sıçrayan Alevler Aracı Hurdaya Çevirdi
Hatay’da çöpte çıkan yangından sıçrayan alevler park halindeki otomobile sıçradı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.
Hatay’ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde çöpte çıkan yangın park halindeki araca sıçradı.
Kısa sürede araçta da etkisini hissettiren alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangında araçta maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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