Çöp Dökme Alanında Erkek Cesedi Bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çöp Dökme Alanında Erkek Cesedi Bulundu

Mersin Bozyazı Gürlevik Mahallesi'ndeki belediyenin çöp dökme alanında bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

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