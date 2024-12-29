Çok Nadir Ortaya Çıkıyor! Yer: Şırnak... Suya Üç Kez Dalıp Çıktı, Gözden Kayboldu

Şırnak'ta, bir derede ortaya çıkan nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görenleri heyecanlandırdı. Çok nadir görülen hayvan, suya üç kez dalıp çıktıktan sonra gözden kayboldu.

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde listelenen su samuru, Şırnak'ta merkez İkizce Deresi kenarında doğal yaşam alanında görüntülendi. İkizce Deresi’nde avlanmaya çalışan su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, nesli tehlike altında olan su samuru, derede bir süre yüzerek avlanmaya çalışıyor. Kendisini görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboluyor.

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Kaynak: İHA

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