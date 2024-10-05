Çocuklar Filistin İçin Çizdi

Kilis'te yetişkinlerle birlikte çocuklar da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla resim çizdi.

Çocuklar Filistin İçin Çizdi

Filistinli Çocuklar İçin Çiz etkinliği Kilis’te Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Etkinliğe 7’den 70’e herkes destek verdi. Birçok etkinliğin yer aldığı programda en dikkat çeken taraf ise resim çizme etkinliği oldu.

Küçük büyük her yaştan kişinin katıldığı resim etkinliğinde vatandaşlar Filistin’de yaşanan zulmü kağıda aktararak, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

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