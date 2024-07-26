Çobanların Kavgasında Kan Aktı! Ölü ve Yaralılar Var
Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çobanlar arasında çıkan kavga kanlı bitti. Silahlı kavga sonucunda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Van Erciş'te koyunlarını otlatan çobanların tartışması silahlı kavgaya döndü. Kavganın çobanlar arasında hayvanların otlatılması konusunda çıkan anlaşmazlıktan ötürü yaşandığı öğrenildi.
SÜRÜ SAHİPLERİ DE KARIŞTI
Yaylada çobanlar arasında çıkan silahlı kavgaya sürü sahiplerinin de karışmasıyla 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: İHA
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