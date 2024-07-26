Çobanların Kavgasında Kan Aktı! Ölü ve Yaralılar Var

Van'ın Erciş ilçesinde yaylada çobanlar arasında çıkan kavga kanlı bitti. Silahlı kavga sonucunda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Çobanların Kavgasında Kan Aktı! Ölü ve Yaralılar Var

Van Erciş'te koyunlarını otlatan çobanların tartışması silahlı kavgaya döndü. Kavganın çobanlar arasında hayvanların otlatılması konusunda çıkan anlaşmazlıktan ötürü yaşandığı öğrenildi.

SÜRÜ SAHİPLERİ DE KARIŞTI

Yaylada çobanlar arasında çıkan silahlı kavgaya sürü sahiplerinin de karışmasıyla 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.

Hakkari'de Mayına Basan Çoban Hayatını Kaybetti! Soruşturma BaşlatıldıHakkari'de Mayına Basan Çoban Hayatını Kaybetti! Soruşturma BaşlatıldıGüncel

Yandaş Yazardan 'Afgan Çoban' Yorumu! 'Devlet Yardımlarla Vatandaşı Tembelliğe Alıştırdı'Yandaş Yazardan 'Afgan Çoban' Yorumu! 'Devlet Yardımlarla Vatandaşı Tembelliğe Alıştırdı'Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Van
Son Güncelleme:
Uşak’ta Yağmur ve Dolu Etkili Oldu: Yollar Göle Döndü, Mahsuller Zarar Gördü Uşak’ta Yağmur ve Dolu Etkili Oldu:
Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış
Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor
İki yıldır Park Halindeki 2 Araç Çıkan Yangında Kül Oldu İki yıldır Park Halindeki 2 Araç Çıkan Yangında Kül Oldu
Kamyon Çarpan Elektrik Panosu Alev Aldı: Dakikalarca Yandı, Bölgede Elektrikler Kesildi Elektrik Panosu Dakikalarca Yandı, Bölgede Elektrikler Kesildi
Mardin'de İki Aile Arasında Çıkan Kavga Silahlı Çatışmaya Döndü: 2 Ölü, 2 Yaralı İki Aile Arasında Çıkan Kavga Silahlı Çatışmaya Döndü: 2 Ölü, 2 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Araç Alacaklar Dikkat! Şarj Edilebilir Hibrit Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi Beklenen ÖTV İndirimi Geldi
Avukatın Feci Ölümü! Bürosunda Bulundu Avukatın Feci Ölümü! Bürosunda Bulundu
Eski AKP'li Başkanın Oğlu Denizde Ölü Bulundu! Eski AKP'li Başkanın Oğlu Denizde Ölü Bulundu!
Hava Trafik Kontrolörleri Eylemde, Rötarlar Zirvede: Erdoğan'dan 'Bu İşi Çözün' Talimatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Müdahale
Meteoroloji İstanbul Dahil 29 İli Uyardı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 29 İli Uyardı!