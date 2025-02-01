Cip ile Çarpışan Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çankırı-Kızılırmak karayolu Dede köyü mevkiinde bir kaza meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen Fiat-Tofaş marka otomobil ile karşı istikametten gelen cip çarpıştı. Kazada, Fiat-Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale gelirken, F.B. (26), A.A. (46) ve S.A. (43) yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralan S.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA