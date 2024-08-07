Cinsel Saldırı Suçundan Aranıyordu! Ankara’da Yakalandı

Nitelikli cinsel saldırı suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Y.K. isimli şahıs Ankara’da yakalandı. Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel Saldırı Suçundan Aranıyordu! Ankara’da Yakalandı

Ankara Emniyetinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin, nitelikli cinsel saldırı suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik yapmış olduğu titiz çalışmalarda, Y.K.’nin bulunabileceği adresler takibe alındı.

06.08.2024 günü saat 15.00 sıralarında Y.K.’nin Altındağ ilçesinde bir iş yerinde bulunabileceğine dair elde edilen bilgiler neticesinde söz konusu adrese giden Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin iş yerinde olduğunu tespit etti.

Şüpheli Y.K.’nin kaçma girişimine hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler Y.K.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Y.K., gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından 06.08.2024 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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