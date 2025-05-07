Çine’de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Aydın’ın Çine ilçesinde, Trafik Haftası kapsamında Çine Kaymakamı Murat Büyükköse’nin katılımıyla, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Emniyet Amirliği tarafından Fatma Öz ve Ayhan Yıldız Anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Etkinlikte, 125 anaokulu öğrencisi ve 15 öğretmen, Trafik Jandarması ve Trafik Polisi eşliğinde Tim Jandarma çizgi filmini izledi. Miniklere akülü araba ve Survivor parkurlarında yaya eğitimi, okul servislerinde inme-binme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli ikramlar sunulurken, Türk Bayrağı hediye edildi.

Kaynak: İHA