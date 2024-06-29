Ciğerlerimiz sönüyor: 3 ilde orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

İzmir'in Menderes ilçesi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi ve Karaman'ın Ermenek ilçesindeki orman yangınlarına müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İzmir Menderes'teki yangında, kırsal Çamönü Mahallesi'ndeki bazı evler tedbirli olarak tahliye edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 Couger tipi ve 2 CH-47 tipi helikopter, yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere görevlendirildi.

İzmir'in Menderes ve Karacadağ bölgelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara hava ve kara ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca Çeşme'de de iki farklı noktada yangınlar çıktı ve Çeşme-İzmir otoyolu trafiğe kapatıldı.

Diğer yandan, Karaman'ın Ermenek ilçesi, Bursa'nın Keles ilçesi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi ve Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de orman yangınları çıktı.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda, Balıkesir'deki yangın kontrol altına alınırken, diğer illerdeki yangınlar devam ediyor.

Kaynak: İHA