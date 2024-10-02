Çiftçilere 2024 Yılının İlk 9 Ayında 660 Milyon Lira Destek

Yapılan desteklemeye ilişkin açıklama yapan Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş destekler arasında en yüksek payın mazot ve gübre desteği olduğunu söyledi.

Asım Baş, bu desteklerin bitkisel üretimden hayvancılığa, kırsal kalkınma yatırımlarından tarımsal alet ve ekipman hibelerine kadar geniş bir alanda sunulduğunu ifade etti.

Üretime katkı sağlayan ve ürünleri katma değere çeviren tüm üreticilerin desteklemeye devam edildiğini ifade eden Asım Baş; “2024 yılının ilk 9 ayından çiftçilere 174 milyon 692 bin 676 TL mazot ve gübre desteği verildi. Bunun yanı sıra hububat ve baklagil fark ödemesi desteği kapsamında da 124 milyon 185 bin 589 TL ödeme yapıldı. Diğer destek kalemlerinde ise üreticilere süt desteği kapsamında 105 milyon 654 bin 462 TL, buzağı desteğinde 56 milyon 130 bin 837 TL, bireysel sulama desteğinde 105 milyon 342 bin 899 TL, anaç koyun keçi desteğinde 26 milyon 825 bin 400 TL, kırsal kalkınma desteğinde 17 milyon 400 bin TL ödeme yapıldı.” diye konuştu.

Kaynak: İHA