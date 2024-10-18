Cezaevinden Firar Eden 4 Hükümlü Yakalandı

Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan 13 Ekim’de firar eden 4 hükümlü, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Ankara’da yakalandı.

JASAT ekipleri cezaevinden firar eden 4 firarinin yakalanması için çalışma başlattı. Firarilerin Ankara’da olduğu bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda hakkında ‘Kasten Öldürme Suçundan’ 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.Ş., ‘Dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan N.A., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlamak’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezaları bulunan U.K. ve S.E.’yi yakaladı.

Yakalanan firariler hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA