Cezaevi Firarisi Trafik Ekiplerine Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve motosiklet ile kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı. Şahıs, kısa süren kovalamaca sonunda trafik ekiplerince kıskıvrak yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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Cezaevi Firarisi Trafik Ekiplerine Yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde motosiklet üzerinde Ö.Ç. isimli cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede şüpheli şahsı ve motosikleti aramaya başladı. Kısa sürede tespit edilen, uyuşturucu kullanma veya ticaretini yapma suçundan cezaevi firarisi Ö.Ç., ekiplerden kaçmaya çalıştı.

Kısa süren kovalamaca sonucunda şüpheli, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Efeler Mahallesi 2266 Sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ilgili ekiplere teslim edilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Aydın firar
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