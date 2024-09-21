Çevreyi Kirletenlere 238 Bin TL Ceza!
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevreyi kirletenlere yönelik 238 bin 521 TL ceza kesti. İnşaat atıklarından sigara izmaritine kadar pek çok konuda yapılan tespitler sonucunda cezai işlem uygulanarak vatandaşlara temiz bir çevre bilinci aşılanmaya çalışılıyor.
Bilecik'te vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışan zabıta müdürlüğü ekipleri, çevreye zarar veren ve kirletenlere yönelik ceza işlemi uyguladı. Çevreye sigara izmariti atmak başta olmak üzere inşaat atığı bırakmak, cadde ve yollarda kirliliğe neden olmak gibi birçok konuda tespitte bulunan Zabıta Müdürlüğü çalışanları gerekli ceza işlemini uyguladı.
Temiz ve sağlıklı ortamda yaşam sürmenin herkesin hakkı olduğunu vurgulayan Zabıta Müdürlüğü personeli, vatandaşların çevreyi temiz tutmaları ve kamu malını korumaları gerektiği yönünde bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA