Çeşme'de Korkutan Alevler!

İzmir Çeşme'de bir marinada bağlı bulunan motoryat alev topuna döndü. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında motoryat kullanılamaz hale geldi.

Çeşme'de Korkutan Alevler!
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Dalyan Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yatı açığa çekti.

Motoryat kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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