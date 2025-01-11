Çeşitli Suçlardan Aranan 22 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen huzur uygulamaları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

Çeşitli Suçlardan Aranan 22 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen "Huzur-63 uygulaması" çerçevesinde denetim yapıldı.

Çeşitli Suçlardan Aranan 22 Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

69 ekip ve 182 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 1 sabit nokta ve 5 umuma açık bölge kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 4 bin 853 kişi, 926 araç, 133 motosiklet ve 28 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde 22 aranan şahıs yakalanırken, 14 iş yerine cezai işlem uygulandı, 1 ruhsatsız tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çeşitli Suçlardan Aranan 22 Şüpheli Yakalandı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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