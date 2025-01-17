Cemaatin Yardım Kutusuna Attığı Paraları Çaldı, O Anlar Kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, cuma namazı çıkışı ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Yardım kutusunun başında bekleyen bir kişi, cemaatin bağış için bıraktığı paraların bir kısmını el çabukluğuyla çaldı.

Kutunun kapağını açarak hızla bir banknot alan şüpheli, parayı önce avucunda sakladı, ardından dikkat çekmemek için kutunun kapağıyla sıkıştırarak gizlemeye çalıştı. Etrafı dikkatlice kontrol eden kişi, kimse tarafından fark edilmediğinden emin olduktan sonra parayı cebine koydu. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA