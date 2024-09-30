Cayır Cayır Yanan Ahır Kül Oldu

Yangın, Merkez ilçesine bağlı Yukarıpelitözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir ahırda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA