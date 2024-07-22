Çayın Fiyatına Sinirlendi, Büfe Sahibini Öldürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çay içmek için gittiği büfede, gelen hesaba itiraz eden müşteri, büfe sahibini bıçaklayarak öldürdü.

Çayın Fiyatına Sinirlendi, Büfe Sahibini Öldürdü

Olay saat 00.30 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi İsmet İnönü bulvarı üzerinde bulunan büfede meydana geldi.

Büfede çay içen G.G., gelen hesap üzerine büfe sahibi Rasim Çiçek (63) ile tartışmaya başladı. Çıkan arbede sırasında 50 yaşındaki G.G., yere düştü.

Duruma sinirlenen G.G., yanında getirdiği bıçağı çıkararak Rasim Çiçek'in kalbine sapladı. Olay yerinde bulunan Çiçek'in akrabası N.T. ise yaralandı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri büfe sahibi Rasim Çiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

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