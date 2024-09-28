Çatı Tadilatında Yangın

Yangın, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Güvercin Sokakta bulunan binanın çatısında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, binanın çatısını tamir eden ustalar, yanlışlıkla bitişikteki binanın çatısının yanmasına sebep oldu. Tamirat sırasında kullanılan membran bir anda tutuşunca, ustalar su dökerek yangını söndürmeye çalıştı fakat alevler hızla büyüyerek bitişik binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme durumu yaşanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA