Çarşamba'da Tarımsal Faaliyetlere Destek Toplantısı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarımsal üretim ve desteklemeler üzerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretime yönelik yeni destekleme ve planlama modelleri hakkında üreticileri bilgilendirmek amacıyla Çarşamba ilçesinde bir toplantı düzenledi. Çarşamba Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, bitkisel ve hayvansal üretim destekleri ile tarımsal üretim planlamasına dair önemli konular ele alındı.

Toplantıda Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Üretim Planlaması ile ilgili yeni düzenlemeler ve destekler detaylı bir şekilde açıklanırken, hayvancılık desteklemeleri ve bu desteklerin nasıl sağlanacağı da detaylı bir şekilde anlatıldı.

İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı konuşmada tarımsal üretim planlamasının önemini ve üreticilerin bu süreçte nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlattı. Çiftçilerin belirlenen planlama dahilinde üretim yapmaları durumunda daha fazla destekleme alacaklarını vurgulayan Sağlam, “Mazot ve gübre desteği kalkmadı, aksine artırıldı. Üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken tüm destekleri sağlamaya devam edeceğiz” dedi.Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Muhtarlar Odası Derneği Başkanı Yusuf Özkan, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Kaynak: İHA