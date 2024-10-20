Çankırı'da Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Girdi

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Korkutan kazada iki kişi yaralandı.

Çankırı'da Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Girdi

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Yapraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan S.A. (44) ve ismi öğrenilemeyen bir yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza mahallinde incelemelerde bulunan ekipler, aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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