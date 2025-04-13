Çankırı ve Kastamonu'da Çarpıcı Gazze Protestosu

Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Çankırı Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Karatekin Parkı'nda bir araya gelen protestocular, "Kahrolsun İsrail" yazılı pankart açarak Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Volkan Kavak, 80 yıla yakın süredir Filistin'de büyük zulümler gerçekleştiren İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 50 binden fazla masum sivilin şehit olduğunu, 115 binden fazla kişinin ya yaralandığını ya da sakatlandığını dile getiren Kavak, "Şehit olanların çok büyük bir kısmını çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturuyor. Gazze'deki sağlık altyapısı, İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktü. Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları da İsrail saldırılarıyla yıkıldı." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarına dünyanın sessiz kaldığına işaret eden Kavak, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, bu pervasızlığı kendi gücüyle mi yapıyor? Maalesef İsrail, bu zulümleri bizim dağınıklığımız yüzünden yapabiliyor. Ümmetin paraya ihtiyacı yoktur, ümmetin zeki adam sorunu yoktur. Ümmetin coğrafyamızı diriltecek sahici bir imana ihtiyacı vardır. Hedefimiz, ittihadı İslam olmalıdır. Hedefimiz, İslam birliğinin tesisi için aktif adımlar atmak olmalıdır. Çadır kentler vuruluyor, hastaneler yıkılıyor ama İslam dünyasının sesi çıkmıyor.

Başta Mısır ve Ürdün olmak üzere Amerika'nın kirli planına teşne olan tüm bölge ülkeleri şunu bilsin ki Aksa Tufanı'nın yaktığı meşale, kendi zülüm düzenlerini de başlarına geçirecek. Tarih bize düşmanlarımızın koynunda büyütülen her bir iktidarın eninde sonunda yıkıldığını gösterdi."

Konuşmanın ardından dua edildi.

ÇOCUK KEFENLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Kastamonu Milli İrade Platformu Kastamonu Filistin Dayanışma Grubu tarafından düzenlenen programda protestocular, Kışla Parkı'nda bir araya geldi.

Grup, sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdıkları dövizlerle yürüdü. Yürüyüşte bazı katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında katledilen çocuklara dikkati çekmek için çocuk kefeni taşıdı.

Kastamonu İHH Başkanı İdris Güler, yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin'de büyük işgaller gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırıların arttığına dikkati çeken Güler, "İsrail'in saldırılarında 50 binden fazla masum sivil şehit oldu. 115 binden fazla kişi yaralandı ya da sakatlandı. Şehit olanların çok büyük bir kısmını çocuklar, kadınlar yaşlılar sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturuyor." dedi.

Saldırıların bir halkı yok etmeye yönelik yapıldığını dile getiren Güler, "Bu saldırıları gerçekleştiren işgalciler şunu çok iyi bilmelidir: Gazze, yalnız değildir. Ateşkesin başlangıcından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan İsrail, hukuka uymaya zorlanmalıdır. Bu işgal derhal durmalıdır. Şu an elimizden bir şey gelmiyor ancak meydanlara çıkıp haykırıyoruz ve dua ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA