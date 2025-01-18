Çanakkale'de Müstakil Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Çanakkale'de Ayşe Önkal'a (78) ait tek katlı müstakil evde çıkan yangınlar sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

Çanakkale'de Müstakil Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babadere köyünde Ayşe Önkal'a ait tek katlı müstakil evde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler tüm evi sardı.

Yalnız yaşayan Önkal, dışarı çıkıp yara almadan kurtulurken, komşularının ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiyecilerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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