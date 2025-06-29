Çanakkale'de Korkutan Alevler: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı.

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Çanakkale'de Korkutan Alevler: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı
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Yangın saat 15.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Doğan Aslan mevkiinde tarım arazisinde başladı. Rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de gönderildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Kaynak: İHA

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