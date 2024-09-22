Çanakkale'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 31 Öğrenci Hastaneye Başvurdu

Çanakkale'de Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 31 öğrenci, yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine başvurdu.

Doktor kontrolünden geçen öğrenciler, serum tedavisi ve zehirlenme nedeninin belirlenebilmesi için yapılan kan tahlilinin ardından taburcu edildi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA muhabirine, hastaneye başvuran öğrencilerle ilgilendiklerini belirterek, "Yatarak müdahale gerektirecek bir durum yok. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Serum tedavisinin ardından taburcu edildiler. Kan testi sonuçları henüz çıkmadı." dedi.

Kaynak: AA