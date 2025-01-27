Çanakkale’de 46 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 24 çocuk da bulunuyor.
Olay, 23 Ocak sabah saat 08.45’te yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Ayvacık açıklarında bir lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğuna dair ihbar ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede tespit ettikleri lastik bottaki göçmenleri güvenli bir şekilde karaya çıkardı.
Yunan unsurlarının geri ittiği bottaki 46 kaçak göçmen, kurtarma operasyonunun ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA