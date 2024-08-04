Çanakkale'de 43 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 43 göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Çanakkale'de 43 Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-905" ve "KB-4305" sevk edildi.Ekipler, lastik bottaki Afganistan, Tacikistan ve İran uyruklu 18'i çocuk 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kaynak: AA

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