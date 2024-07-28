Çanakkale'de 38 Göçmen Yakalandı
Çanakkale'de seyir halindeki lastik botta bulunan 16'sı çocuk 38 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri, lastik bottaki Afganistan uyruklu 16'sı çocuk 38 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: AA