Çanakkale'de 13 Yaşında Motosiklet Kullanan Çocuk, Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet süren 13 yaşındaki çocuk, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Çanakkale'de 13 Yaşında Motosiklet Kullanan Çocuk, Hayatını Kaybetti

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, kullandığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Alakeçi köyü yakınlarında meydana geldi. Ş.K. (13) idaresindeki motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralı çocuk, Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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