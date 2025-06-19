Çanakkale Boğazı’nda Panik Anları: Yük Gemisi Makine Arızası Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale Boğazı’nda, Malezya’dan Rusya’ya seyreden 159 metre uzunluğundaki Saint Kitts ve Nevis bayraklı ‘Nada’ adlı yük gemisi, saat 14.30 sıralarında makine arızası yaptı. Arıza, Çanakkale önlerinde meydana geldi. Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirdi.

Olay üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) bağlı “Kurtarma-13” ve “Kurtarma-16” römorkörleri hızla bölgeye sevk edildi. Boğazı transit geçecek diğer gemiler, arıza nedeniyle bilgilendirilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Arızalı gemi, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası’na götürülüyor ve burada demirletilecek.

Olayla ilgili teknik incelemeler başlatılırken, geminin arızasının detayları ve tamir süreci hakkında henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA