Çanakkale Boğazı’nda Panik Anları: Yük Gemisi Makine Arızası Yaptı

Malezya’dan Rusya’ya giden Saint Kitts ve Nevis bayraklı ‘Nada’ yük gemisi, Çanakkale Boğazı’nda makine arızarak mahsur kaldı. Gemi, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası’na çekiliyor.

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Çanakkale Boğazı’nda Panik Anları: Yük Gemisi Makine Arızası Yaptı
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Çanakkale Boğazı’nda, Malezya’dan Rusya’ya seyreden 159 metre uzunluğundaki Saint Kitts ve Nevis bayraklı ‘Nada’ adlı yük gemisi, saat 14.30 sıralarında makine arızası yaptı. Arıza, Çanakkale önlerinde meydana geldi. Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirdi.

Olay üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) bağlı “Kurtarma-13” ve “Kurtarma-16” römorkörleri hızla bölgeye sevk edildi. Boğazı transit geçecek diğer gemiler, arıza nedeniyle bilgilendirilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Arızalı gemi, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası’na götürülüyor ve burada demirletilecek.

Olayla ilgili teknik incelemeler başlatılırken, geminin arızasının detayları ve tamir süreci hakkında henüz bilgi verilmedi.

Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisinde YangınÇanakkale Boğazı'nda Yük Gemisinde YangınGüncel

Kaynak: İHA

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