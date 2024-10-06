Çanakkale Boğazı'nda Korku Dolu Anlar
Çanakkale Boğazı'nda içinde 2 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı. Tekne kısa süre içersinde Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.
Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan 24 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle Kumkale önlerinde sürüklendi.
Gemi Trafik Hizmetlerine (VTS) haber verilmesi üzerine, Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.
İçinde 2 kişi bulunan tekne, bota yedeklenerek, Karanlık Liman'da emniyet altına alındı.
Kaynak: AA
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