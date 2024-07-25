Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metrelik özel teknenin makinesi arıza yaptı. Tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Seddülbahir önlerinde seyir yapan içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metrelik özel bir teknenin makineleri arıza yaptı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait ‘KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Çanakkale'ye götürüldü.

Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış GeliyorMeteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış GeliyorGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Çanakkale
Son Güncelleme:
Aydın'da Bomba Paniği! Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı Aydın'da Bomba Paniği!
Hataylılardan TOKİ İnşaatına Tepki: 'Bir Daha Sesimizi Duyan Var mı Diye Bağırmak İstemiyoruz' 'Bir Daha Sesimizi Duyan Var mı Diye Bağırmak İstemiyoruz'
NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu
81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti 81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti
ÇOK OKUNANLAR
Konyalı Vatandaştan 'Katliam Yasası'na Tepki: 'Millet Açlıktan Ölüyor, Başka Derdiniz mi Yok?' 'Millet Açlıktan Ölüyor, Başka Derdiniz mi Yok?'
Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı
Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı
Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir
Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak