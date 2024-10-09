Çanakkale Açıklarında 9'u Çocuk 22 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekiplerince Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 9'u çocuk toplam 22 kaçak göçmen kurtarıldı.

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Çanakkale Açıklarında 9'u Çocuk 22 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından lastik bot içerisindeki lastik bot içindeki 9'u çocuk toplam 22 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Ayvacık'ta 9 Çocuk 17 Göçmen YakalandıAyvacık'ta 9 Çocuk 17 Göçmen YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

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