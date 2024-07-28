Çanakkale Açıklarında 8 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 8 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 8 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: İHA