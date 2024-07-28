Çanakkale Açıklarında 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 8 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale Açıklarında 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 8 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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